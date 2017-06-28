Россия и Германия должны быть вне политической конъюнктуры, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Москва и Берлин могут выстраивать двустороннюю повестку без влияния политической конъюнктуры, ресурсы для этого есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Положительных примеров совместного приложения усилий у нас достаточно. Именно на их основе следует формировать новую, объединительную, ориентированную на перспективу двустороннюю повестку дня, которая не зависела бы от колебаний политической конъюнктуры, стремится вернуть отношения в русло стратегического партнёрства на благо наших граждан, Европы и мира в целом ", — заявил Лавров, выступая на открытии XIV Конференции городов-партнеров России и Германии.

По его словам, очевидно, что "взаимного отчуждения россиян и немцев допустить нельзя, слишком долог и труден был путь послевоенного примирения".