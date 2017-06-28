Песков о санкциях ЕС против России: принцип взаимности никто не отменял

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия ответит на решение ЕС продлить секторальные санкции против РФ до 31 января 2018 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Совет ЕС путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС о продлении на шесть месяцев санкций против России будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.

"Принцип взаимности никто не отменял", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, продлит ли Россия в ответ на решение ЕС введенные ранее контрмеры.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.