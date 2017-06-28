Отпуск в графике Путина в ближайшее время не предусмотрен

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отпуск в графике президента РФ Владимира Путина пока не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что сам он планирует уйти в отпуск в августе.

"Пресс-секретарь надеется, что уйдет в отпуск в августе, что касается президента России, то исходя из перспективного рабочего графика, который у меня есть до сентября, особо ничего в нем отпускного нет. Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда президент России и его пресс секретарь уйдут в отпуск.