В Москве сожалеют о решении ЕС продлить экономические санкции против России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве сожалеют о решении ЕС продлить экономические санкции в отношении РФ, санкции контрпродуктивны, они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит перед собой Евросоюз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз в среду принял формальное решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года, говорится в сообщении Совета.

"Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит перед собой Евросоюз. Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал Мешков журналистам.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг 22 июня решили продлить экономические санкции против России.