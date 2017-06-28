Володин объяснил, для чего принято решение о списании долгов с Киргизии

БИШКЕК, 28 июн — РИА Новости. Все политические силы в Госдуме поддерживают решение президента РФ о списании долгов с Киргизии, этот шаг направлен на укрепление стратегического партнерства и на развитие отношений между странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 20 июня заявил, что министры финансов РФ и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку. Турсунбеков ранее в среду назвал единовременное списание государственного долга Киргизии в размере 240 миллионов долларов "братским подарком" со стороны России.

Делегация депутатов Госдумы во главе с Володиным в среду прибыла с официальным визитом в Бишкек.

"Что касается решения нашего президента по списанию долгов, мы его поддерживаем. Это решение, по мнению всех наших коллег, вне зависимости от того, какие они политические силы представляют, правильное, потому что направлено на стратегическое партнерство и на развитие отношений", — сказал Володин.

"Если смотреть в будущее, то такие решения будут хорошей основой для развития отношений", — добавил он.

По словам Володина, решение по списанию долгов с Киргизии говорит о том, отношения Москвы и Бишкека построены не на какой-то выгоде, а на основе взаимопонимания и доверия.

"Характер вопросов, которые мы обсуждаем, говорит о том, что есть, безусловно, проблемы, но это проблемы нам нужно решать из того, что много граждан республики работают в России, и возникают проблемы с их пребыванием, связанные в том числе с исполнением трудовых обязанностей и других тем", — добавил он.

Володин подчеркнул необходимость наращивать межпарламентские контакты с Киргизией. "В этой сфере необходимо переходить уже на конкретную работу, в том числе по решению тех проблем, о которых мы говорили. Будь это проблемы в области миграционной политики, в вопросах торговых отношений", — отметил парламентарий.

По его мнению, было бы правильно, чтобы профильные комитеты парламентов России и Киргизии проводили совместные заседания, разрабатывали повестку.