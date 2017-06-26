Совет Европы до сих пор не получил уведомления о сокращении взноса России

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд констатировал, что не получил от российской стороны уведомления о намерении сократить свой взнос. Он воздержался от ответа на вопрос о том, может ли намерение российской стороны сократить взнос привести к ее исключению из Совета Европы.

В понедельник генсек Совета отвечает на вопросы парламентариев.

В ходе сессии вопросов одна из парламентариев поинтересовалась от имени европейских консерваторов, "получил генсек полную сумму вклада РФ, и если нет, какие меры планируются в отношении России и может ли это привести к исключению России из Совета Европы?"

"Я не получил оповещения со стороны российских властей по этому вопросу. Я видел сообщения в прессе, из источников в Госдуме, в Совете Федерации, но я из российских источников, от российских властей ничего не получил",- сказал Ягланд.

"Российская Федерация, как всегда, внесла первую часть своего вклада в бюджет Совета Европы", — отметил он. "Полностью вклад необходимо внести в конце месяца. Тогда и будет известно, какова картина", — добавил генсек Совета Европы.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ. Мнение Володина разделили и в Совете Федерации. Позже пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что это общая позиция органов власти России.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. Вклад России на 2017 год составил свыше 33 миллионов евро (чуть более 7% в общем бюджете). С 2012 года Совет Европы принимает программу и бюджет на два года. Общий бюджет организации на 2017 год составляет 454,5 миллиона евро. По данным РИА Новости, на ПАСЕ приходится примерно 3-4% взноса в Совет Европы.

Согласно статье 10 финансового регламента Совета Европы, "каждая страна СЕ должна выплатить как минимум одну треть своего обязательного вклада в течение первых двух месяцев года". Остаток вклада должен быть выплачен по завершении полугода. Комитету министров будет предоставлен список тех стран-членов, которые не выплатили взнос в срок. По истечении шести месяцев на невыплаченный остаток вклада начинают начислять проценты: 0,5% ежемесячно в течение следующих шести месяцев и 1% ежемесячно после этого.