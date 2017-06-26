МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет Федерации продлил работу весенней сессии до конца июля, чтобы успеть рассмотреть внесенные правительством законы, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Да, Владимир Владимирович, правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии. Мы будем работать столько, сколько необходимо",- сказала Матвиенко, когда российский лидер поинтересовался, связано ли такое продление с большим объемом нормативных актов.

"В целом эта сессия была достаточно напряженная, интенсивная. Сложилась хорошая практика по всем важным законам, особенно по затрагивающим интересы регионов. Сенаторы работают с нулевого чтения с профильными комитетами Госдумы, мы вносим свои поправки, идет конструктивная, хорошая работа", — отметила она.

На минувшей неделе зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев сообщил РИА Новости, что верхняя палата, скорее всего, продлит весеннюю сессию до 26 июля, чтобы успеть рассмотреть законы, которые Госдума примет 21 июля, на этот день намечено принятие ряда законов в третьем чтении.

В свою очередь сенатор Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что "не видит проблемы" в продлении Совфедом весенней сессии. Вместе с тем, напомнил он, нынешняя дата окончания сессии, 19 июля, была ранее утверждена сенаторами "и так исходя из графика работы Госдумы". После этого, напомнил он, Госдума дважды вносила изменения в свой график работы.