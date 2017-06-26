Путин во вторник посетит Ижевск

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 июня, с рабочей поездкой посетит Ижевск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Ижевске. У него рабочая поездка в Удмуртскую Республику", — сказал Песков журналистам.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. "Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", — сказал в ответ Путин, пояснив, что планирует командировку в этот регион.

Путин 4 апреля подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Александра Соловьева.