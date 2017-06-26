У России есть ответ на возможный выход США из ДРСМД, заявили в Госдуме

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У России есть адекватные ответные меры на возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но необходимо дождаться решения Вашингтона, прежде чем начать обсуждать эти меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В субботу издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора.

"Надо дождаться решения. То, что у нас есть адекватные меры, – это вне всяких сомнений", — сказал Шаманов РИА Новости.

"Я думаю, что это хуже будет для всех, потому что это вызовет попытку гонки вооружений, и от этого точно никто не выиграет", — добавил политик, комментируя возможный выход США из ДРСМД.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.