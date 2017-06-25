В правительстве Крыма призывают ОБСЕ образумить Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Мониторинговой миссии ОБСЕ стоит "образумить киевские власти" в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, заявил РИА Новости глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

"У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границы в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, не исключено, что к подготовке провокаций, кроме украинских спецслужб, будут привлечены радикалы из добровольческого батальона, созданного одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.

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