Лавров заявил, что у НАТО нет причин опасаться нападения России на альянс

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. У стран НАТО не может быть и малейшего допущения, что Россия будет нападать на альянс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я все-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса, я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО", — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

По словам министра, развертывание инфраструктуры НАТО у восточных границ России отражает стремление альянса осваивать геополитическое пространство, которое, по мнению членов организации, оказалось свободным после распада СССР.

Лавров подчеркнул, что это происходит "в нарушение тех заверений, которые давали руководству Советского Союза о том, что не то что НАТО не будет расширяться на восток, но на востоке Германии не будет никаких объектов натовской инфраструктуры".

"Поэтому я не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы нас втянуть в непомерную гонку вооружений. У нас есть достаточно уверенности в том, что и РФ, и Республика Беларусь в рамках объединенной группировки войск обладают всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность", — добавил Лавров.