МИД об отмене консультаций Рябкова и Шеннона: атмосфера не располагает

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Отмена раунда консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном не означает полного прекращения работы в этом формате, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается того, навсегда ли отменен (данный формат) либо это отказ в принципе от формата, — нет. В комментарии, который был опубликован (21 июня), было четко сказано, что на сегодняшний день созданная нашими американскими партнерами атмосфера просто не располагает к проведению подобного раунда переговоров", — заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли отмена одной встречи прекращение в принципе работы формата по урегулированию проблем в российско-американских отношениях.

При этом Захарова отметила, что очередное расширение антироссийских санкций со стороны США "вообще находится вне логики".

"Либо это опять продолжение политики, направленной на изоляцию (РФ), либо это уже та инерция, на которую не распространяется контроль американского внешнеполитического ведомства. Сложно понять", — добавила официальный представитель МИД РФ.