Депутатам запретили телефоны на заседании ГД с участием директора ФСБ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам, что на заседание 23 июня в ходе рассмотрения вопроса с участием директора ФСБ Александра Бортникова категорически нельзя проносить с собой в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что Бортников выступит 23 июня в Госдуме на закрытом пленарном заседании, которое будет посвящено обеспечению информационной безопасности.

"Напоминаю, что на предстоящем 23 июня заседании принято решение о рассмотрении первого вопроса в закрытом режиме. В соответствии со статьёй 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации", — сообщил Володин в ходе заседания ГД в среду.

"Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это вопросы безопасности, но и вопросы ответственности. Будем ответственны за свои же решения", — заключил он.