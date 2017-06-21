Путин заявил, что документальный фильм Стоуна делался на ходу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что документальный фильм Оливера Стоуна делался на ходу, и он предупреждал режиссера о последствиях.

"Это все на ходу, этот фильм создавался на ходу. Мне говорят: вот Стоун хочет сделать. Я говорю: ну пускай делает. Я потом у него спросил: Вам морду еще не били? Он говорит: нет", — рассказал Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных учреждений в Кремле.

"Ну, Вас это ожидает. По сути, сейчас это происходит", — продолжил рассказ президент.

По его словам, "с колес все делали". "Я реально не помню даже, что ему говорил", — сказал глава государства.

На прошлой неделе на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имеют возможность посмотреть фильм. В понедельник, 19 июня, на Первом канале состоялась премьера. Еще две части будут показаны 21 и 22 июня.