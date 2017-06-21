Темер пригласил Путина посетить Бразилию

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну с ответным официальным визитом в удобное время, приглашение было принято, говорится в заявлении лидеров двух стран.

"Президент Бразилии Темер выразил признательность президенту РФ Путину за теплый прием, оказанный делегации Бразилии во время ее пребывания в России, и пригласил Путина посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам. Приглашение было с благодарностью принято", — гласит текст заявления.