МИД сообщил о смерти старшего советника четвертого департамента стран СНГ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. МИД РФ сообщает о смерти старшего советника четвертого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Андрея Недосекина.

"Руководство министерства и четвертого департамента стран СНГ с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной кончине старшего советника 4 ДСНГ Недосекина Андрея Павловича", — говорится в некрологе, опубликованном в среду на сайте МИД.

"На всех участках работы Андрея Недосекина отличали профессионализм и высокая степень ответственности, внимательное отношение к коллегам. Всю свою жизнь он достойно отстаивал интересы Отечества. Руководством министерства ему неоднократно объявлялись благодарности. Светлая память об Андрее Павловиче Недосекине, опытном дипломате, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах его сослуживцев, всех тех, кто его помнит и знает", — отмечается в сообщении.

Андрей Недосекин родился 4 ноября 1954 года в Москве. После окончания в 1982 году МГИМО МИД СССР более 35 лет посвятил дипломатической службе. Работал в управлении по общим международным проблемам, отделе по вопросам движения неприсоединения, департаменте международных организаций, департаменте Европы, втором европейском департаменте, четвертом департаменте стран СНГ. Также работал за рубежом: в посольстве СССР, а затем Российской Федерации в Ирландии. Имел дипломатический ранг советника первого класса.