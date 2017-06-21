Председатель "Яблока" прокомментировала возникшие в партии разногласия

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разногласия в "Яблоке", возникшие в связи с выборами в Свердловской области, не являются симптомом кризиса как самой партии, так и ее регионального отделения, заявила лидер политической силы Эмилия Слабунова в ходе заседания бюро партии.

Партия в среду проводит заседание бюро, на котором утвердит кандидатуру в губернаторы Свердловской области; на выдвижение от партии претендуют мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и предприниматель Сергей Тюриков. Выдвинуть кандидатуру Ройзмана предполагалось в субботу на конференции "Яблока" в Екатеринбурге, однако после демарша главы регионального отделения Юрия Переверзева, сложившего с себя полномочия и вышедшего из партии, принятие решения о кандидате было перенесено на следующую неделю.

"Это ни в коей мере не является ни кризисом партии, ни кризисом регионального отделения", — заявила Слабунова, отметив, что есть ситуации, связанные с поведением отдельных политиков. "О кризисе отдельного политика, в данном случае я имею в виду именно председателя регионального отделения… Это абсолютно рабочие и абсолютно здоровые процессы", — добавила она.

В заседании принимают участие Ройзман и Тюриков. Кандидат в губернаторы будет определен тайным голосованием, уточняет пресс-служба "Яблока".

В региональную избирательную комиссию подали документы уже шесть претендентов на пост главы Свердловской области: Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии" и Игорь Торощин от ЛДПР.