Встреча Путина и Трампа пока не готовится, сообщили в Кремле

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

"Пока она (встреча — ред.) никак не готовится. На 7 июля пока ничего не запланировано. пока мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно же, встретятся в той или иной форме на полях этого саммита", — сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли приготовления ко встрече Путина и Трампа 7 июля.

По его словам, "каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет".

Отвечая на вопрос, что мешает достижению договоренностей о проведении встречи, Песков заявил: "Мы успеем, никаких проблем здесь нет".