ЦИК передал вакантный депутатский мандат Сафина единороссу Малову

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский Центризбирком передал ставший вакантным депутатский мандат Марата Сафина следующему из федерального списка "Единой России" кандидату Николаю Малову.

Мандат был передан в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы седьмого созыва Сафина, который баллотировался в Думу от "Единой России".

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты… из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Малову Николаю Владимировичу", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

Малов, как и Сафин, входил в региональную группу 16 федерального списка, которая включает в себя четыре региона: Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Нижегородская область.