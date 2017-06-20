США
20.0620 июня21:07МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Балтикой

20:5120.06.2017
(обновлено: 20:53 20.06.2017)
038320
© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27. Архивное фотоМногоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в понедельник подняла истребитель Су-27 для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135, сообщили в Минобороны.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
В Пентагоне прокомментировали сближение самолетов ВКС и ВВС США
В ведомстве отметили, что RC-135 летел в направлении российской границы. Во время сопровождения американский самолет попытался сблизиться с Су-27 и выполнил провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика, пока он не развернулся прочь от границы страны.

Через десять минут после инцидента с самолетом-разведчиком США над Балтийским морем в зону вошел еще один RC-135, который также перехватил российский Су-27.

По данным Минобороны, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более полутора десятков полетов над Балтикой у границ России.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Реакция Пентагона

В США перехват самолетом ВКС России самолета-разведчика ВВС США в районе Балтийского моря назвали небезопасным.

"В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Пентагона.

В американском военном ведомстве заявили, что их самолет не совершал провокационных маневров. "Мы действовали в международном воздушном пространстве и не сделали ничего, чтобы спровоцировать эти действия", — цитирует Рейтер представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото : ГК "Ростех"
Минобороны рассказало о полете Ту-160 над Балтийским морем
Ранее о сближении российского истребителя с самолетом ВВС США над Балтикой сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. По данным телеканала, расстояние между самолетами якобы составляло около полутора метров.

Всего по информации Fox News, "со 2 июня в районе Балтийского моря зафиксировано свыше 35 так называемых "взаимодействий" между американскими и российскими военными самолетами и кораблями". Несколько инцидентов произошли во время военно-морских учений Baltops, которые проводились в Балтийском море с 1 по 18 июня.

Недавние случаи перехвата

Шестого июня российское Министерство обороны сообщило о перехвате стратегического бомбардировщика B-52. Истребитель Су-27 сопровождал американское воздушное судно, пока он не удалилось от границ России, а затем вернулся на свой аэродром.

В Пентагоне заявили, что самолет B-52 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой в момент перехвата. Тогда в ведомстве отметили, что "подавляющее большинство" таких маневров российские ВКС выполняют "безопасно и профессионально".

В сети появилось видео перехвата американских самолетов российским Су-27
Перехват американских самолетов российским Су-27 сняли на видео
По словам командующего Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирала Кристофера Грэйди, бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с партнерами, а в самом перехвате нет ничего необычного.

Десятого июня Пентагон сообщил о еще одном аналогичном случае: тогда Су-27 перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.

Характеристики самолета

Cамолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent создан на базе Boeing 367-80 и впервые поднялся в воздух в 1964 году. Он предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника. Техническое оснащение позволяет ему передавать разведданные напрямую в Пентагон и Белый дом.

Экипаж самолета состоит как минимум из 23 человек, в том числе десяти офицеров радиоэлектронной борьбы и шести специалистов по региону.

Разведывательные планы США

В конце мая телеканал RT сообщил, что согласно контракту, размещенному на портале госзакупок США, Вашингтон планирует создать новую службу разведки, которая будет вести деятельность на территории Балкан и Восточной Европы.

Пилоты в кабине самолета Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ВКС России обнаружили в 2016 году более 800 самолетов-разведчиков
Новую разведывательную группу разместят, в том числе, на территории военной базы Кэмп-Бондстил, которая находится возле города Урошевац в Косове. Там же располагается Многонациональная оперативная группировка "Восток" под командованием Соединенных Штатов – часть международных сил НАТО.

Сотрудники подразделения будут заниматься анализом данных, планированием и организацией разведывательных операций.

По мнению профессора Академии военных наук России Владимира Козина, США и НАТО нужно поддерживать в лице России "образ врага" для оправдания своих расходов на армию.

"Разведывательные органы как раз обеспечивают этот образ в лице России. Скажем, если посмотреть на активность США и НАТО в воздухе, то после 2014 года она увеличилась практически в десять раз. Самолеты-разведчики ВВС США и НАТО постоянно находятся над Балтийским морем и в зоне Черного моря. А военная активность около границ с Россией увеличилась в пять раз", – сказал Козин в эфире радио Sputnik.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена