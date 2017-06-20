Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Балтикой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в понедельник подняла истребитель Су-27 для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что RC-135 летел в направлении российской границы. Во время сопровождения американский самолет попытался сблизиться с Су-27 и выполнил провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика, пока он не развернулся прочь от границы страны.

Через десять минут после инцидента с самолетом-разведчиком США над Балтийским морем в зону вошел еще один RC-135, который также перехватил российский Су-27.

По данным Минобороны, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более полутора десятков полетов над Балтикой у границ России.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Реакция Пентагона

В США перехват самолетом ВКС России самолета-разведчика ВВС США в районе Балтийского моря назвали небезопасным.

"В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Пентагона.

В американском военном ведомстве заявили, что их самолет не совершал провокационных маневров. "Мы действовали в международном воздушном пространстве и не сделали ничего, чтобы спровоцировать эти действия", — цитирует Рейтер представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса.

Ранее о сближении российского истребителя с самолетом ВВС США над Балтикой сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. По данным телеканала, расстояние между самолетами якобы составляло около полутора метров.

Всего по информации Fox News, "со 2 июня в районе Балтийского моря зафиксировано свыше 35 так называемых "взаимодействий" между американскими и российскими военными самолетами и кораблями". Несколько инцидентов произошли во время военно-морских учений Baltops, которые проводились в Балтийском море с 1 по 18 июня.

Недавние случаи перехвата

Шестого июня российское Министерство обороны сообщило о перехвате стратегического бомбардировщика B-52. Истребитель Су-27 сопровождал американское воздушное судно, пока он не удалилось от границ России, а затем вернулся на свой аэродром.

В Пентагоне заявили, что самолет B-52 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой в момент перехвата. Тогда в ведомстве отметили, что "подавляющее большинство" таких маневров российские ВКС выполняют "безопасно и профессионально".

По словам командующего Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирала Кристофера Грэйди, бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с партнерами, а в самом перехвате нет ничего необычного.

Десятого июня Пентагон сообщил о еще одном аналогичном случае: тогда Су-27 перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.

Характеристики самолета

Cамолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent создан на базе Boeing 367-80 и впервые поднялся в воздух в 1964 году. Он предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника. Техническое оснащение позволяет ему передавать разведданные напрямую в Пентагон и Белый дом.

Экипаж самолета состоит как минимум из 23 человек, в том числе десяти офицеров радиоэлектронной борьбы и шести специалистов по региону.

Разведывательные планы США

В конце мая телеканал RT сообщил, что согласно контракту, размещенному на портале госзакупок США, Вашингтон планирует создать новую службу разведки, которая будет вести деятельность на территории Балкан и Восточной Европы.

Новую разведывательную группу разместят, в том числе, на территории военной базы Кэмп-Бондстил, которая находится возле города Урошевац в Косове. Там же располагается Многонациональная оперативная группировка "Восток" под командованием Соединенных Штатов – часть международных сил НАТО.

Сотрудники подразделения будут заниматься анализом данных, планированием и организацией разведывательных операций.

По мнению профессора Академии военных наук России Владимира Козина, США и НАТО нужно поддерживать в лице России "образ врага" для оправдания своих расходов на армию.

"Разведывательные органы как раз обеспечивают этот образ в лице России. Скажем, если посмотреть на активность США и НАТО в воздухе, то после 2014 года она увеличилась практически в десять раз. Самолеты-разведчики ВВС США и НАТО постоянно находятся над Балтийским морем и в зоне Черного моря. А военная активность около границ с Россией увеличилась в пять раз", – сказал Козин в эфире радио Sputnik.