Рябков: США, расширяя санкции, льют воду на мельницу "партии войны" в Киеве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтон, расширяя санкционные списки против РФ, сознательно льет воду на мельницу "партии войны" в Киеве — тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В случае с так называемыми "украинскими санкциями" мы видим, что Вашингтон сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве — тех, кто не хочет урегулирования, и тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений. Это перевернутый мир, это вашингтонское зазеркалье", — заявил Рябков.

"В системе логических координат и трезвого нормального обсуждения рассматривать подобного рода вопросы становится все труднее, но это следствие той политики, которой продолжают придерживаться в Вашингтоне", — добавил заместитель министра.