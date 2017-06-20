В Госдуме назвали пиар-ходом новые санкции Минфина США против России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые санкции Минфина США против РФ – пиар-ход, ущерб для российской экономики минимален, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.

"Что касается ущерба для российской экономики, то он минимален. Это больше для внутреннего пользования в США, это не столько, чтобы надавить на Россию, потому что эти санкции не дают эффекта экономического. А больше пиар-ход", — сказал РИА Новости Гартунг, подчеркнув, что санкции носят неконструктивный характер.

"А предыдущие санкции, о которых говорилось ранее, — в отношении компаний, которые сотрудничают по "Северному потоку" с Россией, — те более серьезные. Но там уже очевидно прослеживается лоббизм нефтегазового сектора США", — отметил депутат.