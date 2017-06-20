США расширили список санкций против российских компаний и частных лиц

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров.

В частности, в санкционный список вошел байк-центр "Ночные волки", основателем которого является одноименный мотоклуб.

На прошлой неделе сенат одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры "пришили" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа от подписи документа. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Последний раз минфин расширял санкционный список в декабре, тогда в него попали 23 российских компаний, ресторатор Евгений Пригожин, шесть топ-менеджеров Банка "Россия", АБР-Менеджмент и Собинбанка, а также ряд руководителей российского Темпбанка. Расширение списка в Вашингтоне объясняли стремлением "гарантировать эффективность существующих санкций против России".

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.