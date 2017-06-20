Глава МИД Германии посетит Краснодар 28 июня

БОНН, 20 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль посетит 28 июня Краснодар, обсудит с российскими партнерами политические вопросы, а также вопросы взаимодействия гражданских обществ, сообщил РИА Новости глава отдела культуры и коммуникаций МИД ФРГ Андреас Гёрген.

"(Зигмар) Габриэль едет 28 числа в Краснодар", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в Краснодаре глава МИД обсудит с российскими партнерами "политические" вопросы, а также "гражданское общество".

Говоря о культурном взаимодействии РФ и Германии Гёрген сообщил, что "с каждым годом оно идёт все более активно".

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев сообщил РИА Новости, что на планируемых в конце июня в Краснодаре переговорах глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля, вероятно, будут обсуждаться сирийский кризис и конфликт на востоке Украины.

С 28 по 30 июня 2017 года в Краснодаре запланирована очередная российско-германская Конференция городов-партнеров. В 2017–2018 годах пройдет перекрестный российско-германский Год регионально-муниципальных партнерств под патронатом глав внешнеполитических ведомств двух стран. Предстоящую встречу с Габриэлем уже подтвердил Лавров. Российский министр отметил, что "у нас с Зигмаром Габриэлем есть традиция совместно участвовать в мероприятиях, которые организуют российские и германские бизнесмены".