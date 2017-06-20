Путин обсудил с Атамбаевым региональные и международные вопросы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера в спокойной обстановке обсудил с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым региональные вопросы, некоторые международные проблемы.

"Долго и в спокойной обстановке смогли поговорить по всему комплексу отношений, по региональным вопросам, некоторым международным проблемам. Очень рад, что сегодня есть возможность в узком и широком составе уже предметно поговорить о том, как мы выстраиваем двусторонние отношения, что сделано за последнее время. А сделано немало. Что нам предстоит сделать, в том числе в многостороннем формате, имею в виду экономический союз", — сказал Путин на встрече с Атамбаевым.

Атамбаев прибыл в Россию с государственным визитом.