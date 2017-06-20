Аксенов ответил на претензии Счетной палаты по освоению целевой программы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что существует ряд проблем с освоением средств подрядчиками по линии федеральной целевой программы, отметив, что "ничего криминального там нет".

Ранее, как писала газета "Коммерсант" , Счетная палата (СП) проверила исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". Аудиторы констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов.

"В середине 2016 года в программу вносились изменения от первоначальной программы. У нас там ничего криминального нет. Проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, и мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает. Мы точно все свои недоработки признаем публично, и в том числе в прямом эфире", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства, которое транслируется в прямом эфире на местном телеканале.

По его словам, если посмотреть практику, как проходила реализация подобных программ в других субъектах РФ, то Крым в этом плане ничем особенным не отличается, невзирая на молодой возраст республики как российского региона.

"Ничего там трагичного нет. Коллеги пишут правильно. Взгляд Счетной палаты должен быть, и наша задача — корректировать наши действия в этом плане. Финансовых глобальных нарушений нет, а с точки зрения работы и освоения средств подрядчиками и качества выполнения работ проблемы еще не решены. Это так и есть. Мы здесь ничего от людей не скрываем. Свои недоработки обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения", — подчеркнул глава республики.

Комментарием Счетной палаты РИА Новости не располагает.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>