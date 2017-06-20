Президент Бразилии прибыл в Москву с официальным визитом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер во вторник прибыл в РФ с официальным визитом. Как передаёт корреспондент РИА Новости, самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".

В рамках двухдневного пребывания в Москве у Темера запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В частности, как сообщил в интервью "Российской газете" глава МИД южноамериканской страны Алоизиу Нунес, стороны рассчитывают обсудить вопросы сохранения мира, борьбы с международным терроризмом, главные очаги напряженности в международном пространстве, ситуацию вокруг Северной Кореи и Сирии.

Нунес констатировал, что в отношениях двух стран есть темы, к которым они подходят с разных позиций, например, вопросы разоружения. "Но здесь же мы готовы и намерены обсуждать тематику использования атомной энергии в мирных целях", — добавил глава внешнеполитического ведомства страны.

Кроме того, как заявил ранее в интервью РИА Новости посол Бразилии Антонио Салгадо, на встрече лидеров двух стран "планируется подписать целый ряд двусторонних документов, наиболее важным из которых является совместная декларация о стратегическом диалоге в области внешней политики".

Это первый визит Мишела Темера в Россию в качестве президента Бразилии. В качестве вице-президента страны он ранее неоднократно посещал РФ, где принимал участие в заседаниях российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Бразилия является крупнейшим внешнеэкономическим партнером РФ в Латинской Америке, на долю которого приходится около 40% товарооборота России с этим регионом.

В 2016 году товарооборот России с Бразилией составил 4,309 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,785 миллиарда долларов и импорт — 2,523 миллиарда долларов. По доле в российском товарообороте в 2016 году Бразилия заняла 23-е место (в 2015 году — 22-е место).