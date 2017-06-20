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Политика

Эксперт: утечка плана Тиллерсона по нормализации отношений с РФ неслучайна

11:4920.06.2017
(обновлено: 11:58 20.06.2017)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Появление информации о секретном плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию связей с Россией является попыткой Белого дома маневрировать в своих отношениях с конгрессом, сам факт "утечки" подобной информации в СМИ можно увязать с решением республиканцев в палате представителей притормозить голосование по законопроекту о санкциях против Москвы, заявил РИА Новости заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Три пункта Тиллерсона: СМИ узнали о плане Госдепа по работе с Россией

Портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента США сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, состоящий из трех основных пунктов. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов. Второй пункт — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Секретный план

"План считается секретным, но в основных вещах повторяет то, что было у Обамы в концепции национальной безопасности 2015 года, так что большой новизной он не блещет", — сказал Сидоров.

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Республиканцы взяли паузу: в США отложили принятие санкций против России

По его словам, первый пункт — это, по сути, сохранение санкций, второй — говорит о решении вопросов, по которым РФ и США и так уже взаимодействуют. "Третий пункт — стратегическая стабильность — более интересный вопрос, который может затрагивать несколько аспектов, прежде всего разоруженческий. Но с уверенностью сказать, какое содержание вкладывает администрация США в это понятие, сложно. Не думаю, что в этом плане есть что-то новое, но утечку в СМИ о его существовании можно назвать частью внутриполитической борьбы в США", — заявил эксперт.

Он увязал появление информации о секретном плане Тиллерсона с решением республиканского большинства в палате представителей притормозить голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат, передав документ в комитет по международным делам для оценки его содержания.

"Затянуть процесс в палате представителей удалось — это добрый знак для администрации, но основная задача по борьбе с этим законопроектом ложится на госдеп. Обратите внимание, некоторые лица из администрации уже заявили, что президент США Дональд Трамп сам по себе не против ужесточения антироссийских санкций, но госдеп возражает в связи с тем, что необходимо выстраивать новые отношения. Поэтому "слив" о том, что готовится такой документ о выстраивании отношений с РФ, относится к внутриполитической борьбе с США: таким образом говорят, что госдеп работает над вопросом выстраивания новых отношений с Россией, учитывая все стороны как нынешних, так и будущих отношений", — считает эксперт.

Маневры Белого дома

По мнению Сидорова, принятие законопроекта, который касается Ирана, но в котором фигурирует и Россия, "сковывает администрацию, поэтому появление такой информации о плане Тиллерсона относится к внутриполитическому маневрированию Белого дома в отношениях с конгрессом". Эксперт обратил внимание, что если законопроект по санкциям будет принят, "то Трамп окажется в очень тяжелом положении — его линия в отношениях с Москвой и Ираном будет находиться в руках конгресса".

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на заседании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий прокомментировал план Тиллерсона по нормализации отношений с РФ

"То, что госдеп слил эту информацию о разработке секретного плана, мне кажется, касается вопроса сохранения администрацией свободы рук во внешней политике, потому что у Трампа нет поддержки даже со стороны собственной партии внутри конгресса", — заключил эксперт.

Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.

Законопроект о санкциях

Сенат США 98 голосами против 2 одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Эксперт: в "плане Тиллерсона" по отношениям с РФ есть один весомый пункт

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Сенат также одобрил поправку, которая оговаривает, что сотрудничество с Россией по линии НАСА не подпадает под действие санкций. Другая поправка к законопроекту подтверждает поддержку НАТО.

Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике.

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