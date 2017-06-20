Эксперт: утечка плана Тиллерсона по нормализации отношений с РФ неслучайна

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Появление информации о секретном плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию связей с Россией является попыткой Белого дома маневрировать в своих отношениях с конгрессом, сам факт "утечки" подобной информации в СМИ можно увязать с решением республиканцев в палате представителей притормозить голосование по законопроекту о санкциях против Москвы, заявил РИА Новости заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента США сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, состоящий из трех основных пунктов. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов. Второй пункт — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Секретный план

"План считается секретным, но в основных вещах повторяет то, что было у Обамы в концепции национальной безопасности 2015 года, так что большой новизной он не блещет", — сказал Сидоров.

По его словам, первый пункт — это, по сути, сохранение санкций, второй — говорит о решении вопросов, по которым РФ и США и так уже взаимодействуют. "Третий пункт — стратегическая стабильность — более интересный вопрос, который может затрагивать несколько аспектов, прежде всего разоруженческий. Но с уверенностью сказать, какое содержание вкладывает администрация США в это понятие, сложно. Не думаю, что в этом плане есть что-то новое, но утечку в СМИ о его существовании можно назвать частью внутриполитической борьбы в США", — заявил эксперт.

Он увязал появление информации о секретном плане Тиллерсона с решением республиканского большинства в палате представителей притормозить голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат, передав документ в комитет по международным делам для оценки его содержания.

"Затянуть процесс в палате представителей удалось — это добрый знак для администрации, но основная задача по борьбе с этим законопроектом ложится на госдеп. Обратите внимание, некоторые лица из администрации уже заявили, что президент США Дональд Трамп сам по себе не против ужесточения антироссийских санкций, но госдеп возражает в связи с тем, что необходимо выстраивать новые отношения. Поэтому "слив" о том, что готовится такой документ о выстраивании отношений с РФ, относится к внутриполитической борьбе с США: таким образом говорят, что госдеп работает над вопросом выстраивания новых отношений с Россией, учитывая все стороны как нынешних, так и будущих отношений", — считает эксперт.

Маневры Белого дома

По мнению Сидорова, принятие законопроекта, который касается Ирана, но в котором фигурирует и Россия, "сковывает администрацию, поэтому появление такой информации о плане Тиллерсона относится к внутриполитическому маневрированию Белого дома в отношениях с конгрессом". Эксперт обратил внимание, что если законопроект по санкциям будет принят, "то Трамп окажется в очень тяжелом положении — его линия в отношениях с Москвой и Ираном будет находиться в руках конгресса".

"То, что госдеп слил эту информацию о разработке секретного плана, мне кажется, касается вопроса сохранения администрацией свободы рук во внешней политике, потому что у Трампа нет поддержки даже со стороны собственной партии внутри конгресса", — заключил эксперт.

Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.

Законопроект о санкциях

Сенат США 98 голосами против 2 одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Сенат также одобрил поправку, которая оговаривает, что сотрудничество с Россией по линии НАСА не подпадает под действие санкций. Другая поправка к законопроекту подтверждает поддержку НАТО.

Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике.