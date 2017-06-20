ГД потратит 29 миллионов рублей на выяснение мнения россиян о своей работе

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аппарат Государственной думы России заказывает проведение социологических исследований, чтобы выяснить общественное мнение о деятельности нижней палаты российского парламента, на это планируется потратить не более 29,3 миллиона рублей.

Исполнителя предстоит определить в середине июля с помощью конкурса. Ему нужно будет провести телефонные общероссийские репрезентативные опросы, опросить представителей целевых групп, проинтервьюировать представителей экспертного сообщества.

Госдума рассчитывает выяснить мнение населения, представителей отдельных целевых групп и экспертов о деятельности нижней палаты парламента, выявить ожидания людей по решению имеющихся проблем, определить возможные риски "принятия отдельных нормативно-правовых актов".