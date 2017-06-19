Путин и президент Болгарии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его болгарский коллега Румен Радев обсудили по телефону двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были обсуждены вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам: 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года).

Также сообщается, что "условлено о продолжении контактов на различных уровнях".