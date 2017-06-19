США
19.0619 июня19:22МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Новый посол России в Турции: опытный дипломат и блестящий арабист

18:5219.06.2017
(обновлено: 19:13 19.06.2017)
01970
© Фото : Босфор/Метин АкбашАлексей Ерхов. Архивное фотоАлексей Ерхов. Архивное фото
© Фото : Босфор/Метин Акбаш

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник назначил Алексея Ерхова новым послом России в Турции. Ерхов работал генеральным консулом РФ в Стамбуле, а также директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Владимир Путин подписывает Указ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин назначил Алексея Ерхова новым послом России в Турции

Российские эксперты отмечают, что назначение Ерхова является оптимальным, дипломат хорошо представляет как специфику страны, так и ближневосточного региона в целом.

Предыдущий посол Андрей Карлов был убит в декабре прошлого года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Ерхов ранее занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле, позднее – директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

Блестящий арабист и тюрколог

Помимо работы генеральным консулом в Стамбуле, Ерхов провел немало времени в командировках в ближневосточных странах, в частности, в Сирии и в Египте. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатом Андрей Бакланов назвал его хорошо подготовленным профессионалом и отметил прекрасное знание арабского языка.

"Он очень сильный арабист, очень хорошо знает язык. Знает диалекты, в первую очередь, египетский. Это облегчало ему поддержание таких интенсивных контактов и облегчало получение информации, ее быстрый анализ", — сказал РИА Новости Бакланов, который неоднократно пересекался по дипломатической службе с Ерховым.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Косачев назвал назначенного послом в Турции Ерхова блестящим профессионалом
По словам Бакланова, во время работы в посольстве России в Египте Ерхов прекрасно устанавливал деловые контакты.

"К нему с большим уважением относились зарубежные представители дипломатического корпуса и в стране пребывания. В результате он очень хорошо ориентировался в том, что происходит, и участвовал в подготовке соответствующей информации, предложений для Москвы", — добавил собеседник агентства.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости также отметил высокие профессиональные качества Алексея Ерхова.

"Блестящий профессионал, высокообразованный дипломат и очень опытный тюрколог. Знаю его многие годы с самой лучшей стороны и искренне рад его нынешнему назначению", — заявил Косачев.

Впоследствии Ерхов занял должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. По словам Бакланова, он был выдвинут на этот пост, так как являлся одним из дипломатов, которые служили в странах со сложной военно-политической обстановкой, при Ерхове в департаменте были внедрены электронные средства, чтобы российские граждане могли быстро и надежно решать возникающие вопросы, в первую очередь, в сфере безопасности.

Оптимальное решение

По мнению Бакланова, назначение Ерхова является оптимальным, такого опытного дипломата будет сложно чем-то удивить в работе.

"Если все суммировать, то решение о выдвижении на пост посла в такую сложную страну, которой является Турция, — это решение, которое лично мне импонирует. Я думаю, что его фигура, несмотря на наличие у нас достаточно большого количества претендентов на такого рода пост, является оптимальной", — отметил Бакланов.

Он добавил, что Турция – страна очень сложная, однако Ерхов провел там много лет и "очень хорошо, предметно представляет специфику, которую имеет и политика, и действия общественно-политических деятелей" Турции, знаком с большинством тех людей, которые находятся во власти и деловых структурах этой страны.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена