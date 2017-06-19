Новый посол России в Турции: опытный дипломат и блестящий арабист

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник назначил Алексея Ерхова новым послом России в Турции. Ерхов работал генеральным консулом РФ в Стамбуле, а также директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Российские эксперты отмечают, что назначение Ерхова является оптимальным, дипломат хорошо представляет как специфику страны, так и ближневосточного региона в целом.

Предыдущий посол Андрей Карлов был убит в декабре прошлого года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Ерхов ранее занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле, позднее – директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

Блестящий арабист и тюрколог

Помимо работы генеральным консулом в Стамбуле, Ерхов провел немало времени в командировках в ближневосточных странах, в частности, в Сирии и в Египте. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатом Андрей Бакланов назвал его хорошо подготовленным профессионалом и отметил прекрасное знание арабского языка.

"Он очень сильный арабист, очень хорошо знает язык. Знает диалекты, в первую очередь, египетский. Это облегчало ему поддержание таких интенсивных контактов и облегчало получение информации, ее быстрый анализ", — сказал РИА Новости Бакланов, который неоднократно пересекался по дипломатической службе с Ерховым.

По словам Бакланова, во время работы в посольстве России в Египте Ерхов прекрасно устанавливал деловые контакты.

"К нему с большим уважением относились зарубежные представители дипломатического корпуса и в стране пребывания. В результате он очень хорошо ориентировался в том, что происходит, и участвовал в подготовке соответствующей информации, предложений для Москвы", — добавил собеседник агентства.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости также отметил высокие профессиональные качества Алексея Ерхова.

"Блестящий профессионал, высокообразованный дипломат и очень опытный тюрколог. Знаю его многие годы с самой лучшей стороны и искренне рад его нынешнему назначению", — заявил Косачев.

Впоследствии Ерхов занял должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. По словам Бакланова, он был выдвинут на этот пост, так как являлся одним из дипломатов, которые служили в странах со сложной военно-политической обстановкой, при Ерхове в департаменте были внедрены электронные средства, чтобы российские граждане могли быстро и надежно решать возникающие вопросы, в первую очередь, в сфере безопасности.

Оптимальное решение

По мнению Бакланова, назначение Ерхова является оптимальным, такого опытного дипломата будет сложно чем-то удивить в работе.

"Если все суммировать, то решение о выдвижении на пост посла в такую сложную страну, которой является Турция, — это решение, которое лично мне импонирует. Я думаю, что его фигура, несмотря на наличие у нас достаточно большого количества претендентов на такого рода пост, является оптимальной", — отметил Бакланов.

Он добавил, что Турция – страна очень сложная, однако Ерхов провел там много лет и "очень хорошо, предметно представляет специфику, которую имеет и политика, и действия общественно-политических деятелей" Турции, знаком с большинством тех людей, которые находятся во власти и деловых структурах этой страны.