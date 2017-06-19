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Политика

Эксперт о назначении Ерхова послом в Турции: он сильный арабист и дипломат

16:0819.06.2017
(обновлено: 16:09 19.06.2017)
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© Фото : Босфор/Метин АкбашАлексей Ерхов. Архивное фотоАлексей Ерхов. Архивное фото
© Фото : Босфор/Метин Акбаш

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Решение о назначении Алексея Ерхова послом РФ в Турции можно назвать оптимальным, он хорошо представляет себе специфику этой страны и является очень сильным арабистом, которого сложно будет удивить в его работе, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле, позднее – директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

Сильный арабист и универсальный дипломат

Владимир Путин подписывает Указ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назначил Алексея Ерхова новым послом России в Турции
"Он кадровый арабист, очень сильный арабист, очень хорошо знает язык. Знает диалекты, в первую очередь египетский. Это облегчало ему поддержание таких интенсивных контактов и облегчало получение информации, (ее) быстрый анализ", — сказал Бакланов, который неоднократно пересекался по дипломатической службе с Ерховым.

По его словам, Ерхов "очень хорошо подготовлен" как дипломат, что в значительной степени объясняет его восхождение по дипломатической лестнице, значительную часть своей службы он провел в "ключевом посольстве" в странах Ближнего и Среднего Востока – в посольстве России в Египте. Во время работы советником-посланником посольства РФ в Египте Ерхов был старшим дипломатом, чья роль в работе дипмиссии была "очень весомой, заметной и имела ряд специфических черт", отметил Бакланов.

По словам Бакланова, во время работы в посольстве России в Египте Ерхов использовался "как универсально подготовленный дипломат, который быстро, четко и на очень высоком профессиональном уровне готовил документы по внутренней и внешней политике", а также по проблематике двусторонних связей.

"Очень хорошо устанавливал деловые контакты, к нему с большим уважением относились зарубежные представители дипломатического корпуса и в стране пребывания. В результате он очень хорошо ориентировался в том, что происходит, и участвовал в подготовке соответствующей информации, предложений для Москвы", — добавил собеседник агентства.

Прекрасный организатор

Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Архив
© AP Photo / STR
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
Как сообщил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, последующая работа Ерхова в качестве генконсула РФ в Стамбуле была "очень продуктивным периодом деятельности", при этом работа была многосторонняя, так как Стамбул является центром деловой и экономической активности Турции, где расположен ряд международных организаций.

"И он очень успешно справлялся с большим объемом работы, прекрасно организовывал пребывание делегаций, в том числе которые по моей линии, по линии Совета Федерации, направлялись. Надо сказать, что по авторитету (Ерхов – ред.) был и в министерстве иностранных дел очень высоко, и в министерствах и ведомствах, которые осуществляли делегационный обмен интенсивный", — добавил собеседник агентства.

Впоследствии Ерхов занял должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. По словам Бакланова, он был выдвинут на этот пост, так как являлся одним из дипломатов, которые служили в странах со сложной военно-политической обстановкой, при Ерхове в департаменте были внедрены электронные средства, чтобы российские граждане могли быстро и надежно решать возникающие вопросы, в первую очередь в сфере безопасности.

Все нормально сложится

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Если все это суммировать, то решение о выдвижении на пост посла в такую сложную страну, которой является Турция, — это решение, которое лично мне импонирует. Я думаю, что его фигура, несмотря на наличие у нас достаточно большого количества претендентов на такого рода пост, является оптимальной", — отметил Бакланов.

Он добавил, что Турция – страна очень сложная, однако Ерхов провел там много лет и "очень хорошо, предметно представляет специфику, которую имеет и политика, и действия общественно-политических деятелей" Турции, знаком с большинством тех людей, которые находятся сейчас во власти и деловых структурах Турции.

"Поэтому каких-то неожиданностей, наверное, намного меньше будет, чем для человека, который этими специальными знаниями не обладает. Я внутренне очень спокоен за это назначение. Он всех знает и примерно представляет, в каком плане они могут дальше себя вести. Я думаю, что неожиданностей для него будет намного меньше, чем у любого другого претендента на этот пост", — сказал Бакланов.

"Считаю, что все у него нормально там сложится", — подытожил собеседник агентства.

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