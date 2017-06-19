Путин назначил нового посла в Турции

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам.

До назначения Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле.

Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали местные силы безопасности. Убийство расследует совместная группа российских и турецких специалистов.

После этого временно исполняющим обязанности посла был назначен советник-посланник Сергей Панов.

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