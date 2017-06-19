Общественную палату России возглавил журналист Валерий Фадеев

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Секретарем Общественной палаты (ОП) РФ шестого состава избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.

"Кандидатура секретаря Общественной палаты утверждена", — заявил секретарь ОП пятого состава Вячеслав Бочаров по итогам голосования членов палаты.

Избрание секретаря состоялось в понедельник на первом пленарном заседании палаты шестого состава. Согласно процедуре, кандидатов на пост главы палаты выдвигает совет старейшин ОП РФ, в который входят девять старейших общественников нового состава палаты.