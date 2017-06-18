Ройзман подтвердил планы выдвигаться на пост губернатора от "Яблока"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман еще раз заявил, что на выборы губернатора Свердловской области намерен выдвигаться от партии "Яблоко", однако напомнил и о "запасных вариантах".

"Думаю, с выдвижением в среду (от "Яблока") все будет нормально. Но есть и запасные варианты", — сказал РИА Новости Ройзман.

Как сообщалось ранее, накануне в Екатеринбурге должна была состояться конференция партии "Яблоко", на которой предполагалось выдвижение кандидатуры Ройзмана. Однако глава регионального отделения партии Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с этим, сложил с себя полномочия и вышел из "Яблока". В результате выдвижение Ройзмана от "Яблока" было перенесено на следующую неделю. Вечером в воскресенье региональное отделение "Парнаса" выдвинуло Ройзмана кандидатом на губернаторских выборах от своей партии.

На данный момент в региональную избирательную комиссию подали документы шесть претендентов на пост главы Свердловской области — Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии" и Игорь Торощин от ЛДПР.