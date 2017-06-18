В "Парнасе" назвали выдвижение Ройзмана запасным вариантом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Выдвижение главы Екатеринбурга и председателя Екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана кандидатом на пост свердловского губернатора от партии "Парнас" является "запасным вариантом", сообщил на своей странице в соцсети Facebook член регионального совета партии Алексей Садовский.

Как сообщалось ранее, накануне в Екатеринбурге должна была состояться конференция партии "Яблоко", на которой предполагалось выдвижение кандидатуры Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев заявил о несогласии с этим, сложил с себя полномочия и вышел из "Яблока". В результате выдвижение Ройзмана от "Яблока" было перенесено. Вечером в воскресенье региональное отделение "Парнаса" выдвинуло его кандидатом на губернаторские выборы от своей партии.

"Это запасной вариант… "Парнас" его выдвинул на своей конференции. Если у "Яблока" все получится с выдвижением, пойдет от "Яблока". Если нет, подаст документы от "Парнас", — написал Садовский.

На данный момент в региональную избирательную комиссию подали документы шесть претендентов на пост главы Свердловской области — Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии" и Игорь Торощин от ЛДПР.