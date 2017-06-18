Путин освободил от должности ряд глав региональных силовых структур

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области, заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, начальника УФСИН по Московской области и Западно-Сибирского транспортного прокурора. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Согласно документу, от занимаемых должностей освобожден руководителя следственного управления СК по Ленинградской области Маяков Алексей Юрьевич, заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Романюк Владимир Александрович, начальник УФСИН по Московской области Тихомиров Анатолий Николаевич.

Также от должности освобожден Западно-Сибирский транспортный прокурор Феоктистов Сергей Валерьевич.