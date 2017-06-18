Свердловское отделение "Парнаса" выдвинуло Ройзмана на пост главы области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Свердловское отделение партии "Парнас" выдвинуло председателя екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост главы региона, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook член регионального совета партии Алексей Садовский.

Как сообщалось ранее, накануне в Екатеринбурге должна была состояться конференция партии "Яблока", на которой предполагалось выдвижение кандидатуры Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с этим, сложении с себя полномочий и выходе из "Яблока". В результате выдвижение Ройзмана было перенесено на понедельник в Москву.

"Ройзман выдвинут. Единогласно", — написал Садовский.

На данный момент, в региональную избирательную комиссию подали документы уже шесть претендентов на пост главы Свердловской области — Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии" и Игорь Торощин от ЛДПР.