Россия и Европа должны быть вместе, Москва к этому готова, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль считал, что Россия и Европа должны быть вместе, Москва к этому готова, дело за европейскими партнерами, сказал президент России Владимир Путин.

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего — ни у Европы, ни у России", — сказал глава российского государства.

По словам Путина, Коль говорил, что "если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причём силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе".

"Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнёры, чтобы они избавились от фобий прошлого", — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Гельмут Коль как раз призывал избавиться от этих фобий, смотреть в будущее, вперёд.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.