Путин: президента РАН должны выдвигать академики, а не глава государства

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что глава государства не должен выдвигать кандидатов на должность главы Российской академии наук (РАН).

Ранее ряд академиков РАН выступили с критикой предложенных изменений в порядке выборов президента РАН, в частности ограничения числа кандидатов до трех человек, а также предложения согласовывать кандидатуры претендентов с правительством.

"Надо подождать. Дело не в моем кандидате. Я и тогда на встрече с ними, не помню, это было под камеры или уже когда средства массовой информации ушли, отметил, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то. Он может утвердить, но только после избрания самой академией", — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте vesti.ru, отвечая на вопрос, есть ли у него свой кандидат на должность президента РАН и будет ли он ждать результатов академии.

Рассказывая о своих недавних встречах с ведущими учеными страны, Путин отметил, что у всех примерно одинаковый взгляд на происходящее.

"Дело не в том, что я сказал, а в том, что у всех нас, в том числе и у этих патриархов науки, которых вы упомянули, примерно единая оценка того, что происходит в академии, и того, что мы должны сделать. Мы должны обеспечить такое руководство наукой, которое работало бы на главную цель, которое обеспечило бы нам передовые рубежи в мировой науке, обеспечило бы нам внутренний технологический прогресс при понимании важности фундаментальных исследований", — сказал президент.

Он сообщил, что в целом согласился с взглядом ученых на дальнейшее управление наукой.

"Все понимают, каким бы это ни казалось странным, что на сегодняшний день не все эти вопросы решены, и у наших выдающихся ученых есть свои соображения по поводу того, как это надо организовать. Я с ними — не они со мной — согласился", — подчеркнул Путин.