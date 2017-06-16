Путин отметил решительность Чубайса и Гайдара в проведении приватизации

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что приватизация в России в наши дни прошла бы с гораздо меньшими негативными последствиями, но отметил решительность Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и Андрея Нечаева, которые проводили приватизацию в 1990-е годы. Такое мнение Путин высказал в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Я думаю, что сейчас бы приватизация была более эффективна, если сравнивать с тем временем. И это бы не привело к таким серьезным социальным последствиям. Но нам нужно отдать должное тем, кто имел решительность принять это решение в условиях отсутствия шагов по переходу к рыночной экономике", — отметил Путин.

Когда Стоун уточнил, о ком Путин говорит, тот ответил, что в основном речь о Егоре Гайдаре, а также об Анатолии Чубайсе и Андрее Нечаеве.