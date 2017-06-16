Путин рассказал Стоуну, что всегда читает оригиналы документов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что всегда читает нужные ему документы в оригинале, а не полагается на их краткое изложение или аналитические материалы спецслужб.

"Я не читаю краткое изложение. Я всегда читаю документы — оригиналы. Я никогда не использую аналитические материалы, которые предоставляют мне разведслужбы. Я всегда читаю отдельные документы", — заявил президент.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.