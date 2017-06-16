Кремль анализирует итоги "прямой линии" президента

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Кремле анализируют итоги "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, готовится перечень поручений, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В администрации (президента — ред.), у руководителя администрации только что завершилось совещание, где как раз обсуждались эти вопросы. Сейчас готовится весь перечень проблем, которые затрагивались. На основе этого будет формироваться перечень поручений, который подпишет глава государства. Здесь и ведомства задействованы, и так далее. Уже запланирован ряд совещаний у президента, запланировано обсуждение вопросов на грядущих совещаниях с руководством правительства и так далее и тому подобное. То есть работа сейчас очень активная будет вестись", — сказал Песков.

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и к вопросу об индексации зарплат бюджетникам (с 1 января 2018 года).

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>