Политолог прокомментировал заявления Путин об Украине

15:5715.06.2017
(обновлено: 16:03 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В словах президента России Владимира Путина об Украине и риторике нынешней киевской власти, сказанных в ходе "прямой линии", не прозвучало сигналов о близкой перспективе улучшения отношений двух стран, но ответственность за это связывается не с народом, а именно с украинской властью, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
В ходе "прямой линии" президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк". Путин отметил, что не может согласиться с таким мнением, и уточнил, что Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. При этом он подчеркнул, что у России много друзей на Украине.
"Оригинально то, что включили Киев, из Киева был вопрос. Этим подчеркивается, что на Украине есть люди, их даже много там, которые настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Таким образом, ответственность переносится с украинского народа на украинскую власть – я думаю, смысл пассажа в этом", — сказал Миронов РИА Новости.
В целом о нынешнем состоянии отношений России и Украины президент не сказал чего-то такого, что не говорил раньше, считает эксперт. Он отметил, что позиция президента изначально заключается в том, что не Россия виновата в этом конфликте, а Украина с ее националистическими настроениями и — косвенно — Запад, который способствовал нынешнему состоянию дел.
"Честно говоря, исходя из интонации, как-то не верилось в то, что в ближайшее время может эта ситуация в лучшую сторону измениться. Есть такое глубокое разочарование в голосе, и позитива здесь не было. И, в общем-то, мы видим, что никаких телодвижений в сторону налаживания отношений сейчас нет ни с чьей стороны. Россия риторически говорит о том, что нужно дружить, но при этом все остаются на своих позициях", — добавил политолог.
Из этих слов, по его мнению, нельзя извлечь какие-то особые политические смыслы или сигналы.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.