Политолог прокомментировал заявления Путин об Украине

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В словах президента России Владимира Путина об Украине и риторике нынешней киевской власти, сказанных в ходе "прямой линии", не прозвучало сигналов о близкой перспективе улучшения отношений двух стран, но ответственность за это связывается не с народом, а именно с украинской властью, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В ходе "прямой линии" президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк". Путин отметил, что не может согласиться с таким мнением, и уточнил, что Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. При этом он подчеркнул, что у России много друзей на Украине.

"Оригинально то, что включили Киев, из Киева был вопрос. Этим подчеркивается, что на Украине есть люди, их даже много там, которые настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Таким образом, ответственность переносится с украинского народа на украинскую власть – я думаю, смысл пассажа в этом", — сказал Миронов РИА Новости.

В целом о нынешнем состоянии отношений России и Украины президент не сказал чего-то такого, что не говорил раньше, считает эксперт. Он отметил, что позиция президента изначально заключается в том, что не Россия виновата в этом конфликте, а Украина с ее националистическими настроениями и — косвенно — Запад, который способствовал нынешнему состоянию дел.

"Честно говоря, исходя из интонации, как-то не верилось в то, что в ближайшее время может эта ситуация в лучшую сторону измениться. Есть такое глубокое разочарование в голосе, и позитива здесь не было. И, в общем-то, мы видим, что никаких телодвижений в сторону налаживания отношений сейчас нет ни с чьей стороны. Россия риторически говорит о том, что нужно дружить, но при этом все остаются на своих позициях", — добавил политолог.

Из этих слов, по его мнению, нельзя извлечь какие-то особые политические смыслы или сигналы.

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