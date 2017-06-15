Захарова: США не передавали РФ официального поздравления с Днем России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США так и не передали России официального поздравления с Днем России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "они запутались".

Ранее посольство РФ в США подтвердило, что впервые за много лет не получило поздравления от американских властей с Днем России. В Госдепе США объяснили в свою очередь, что администрация Дональда Трампа изменила процедуру официальных поздравлений, и теперь, согласно новому подходу, официальные поздравления передаются через посольства США в соответствующих государствах.

"После того как мы услышали все эти публичные заявления, оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, поздравили ли все-таки Штаты Россию с праздником.

Она напомнила, что обычно американцы в неформальной манере размещали подобные приветствия и поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства. В принципе, как указала Захарова, это не соответствует общепринятой дипломатической практике, которая предполагает официальную передачу поздравлений с конкретным адресатом и подписью.

По ее словам, при этом поздравительные обращения другим странам продолжают вывешиваться на госдеповском портале. "С начала июня Вашингтон поздравил через интернет и Италию, и Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Португалию, Филиппины поздравил. То есть такое впечатление, что опять как-то коллеги запутались: то ли они запутались в том, какую практику исповедовать, то ли запутались в объяснениях. Очень сложно понять, что там происходит, ситуация забавная", — отметила Захарова.

"То ли они не понимают, чего у них на сайте висит, то ли пытаются оправдать незнание протокола. Разобраться очень сложно", — указала официальный представитель, также предположив, что "может быть, в этих условиях глобальной антироссийской паники просто в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России".