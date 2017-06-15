Захарова: США не передавали РФ официального поздравления с Днем России

11:0815.06.2017
(обновлено: 11:10 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США так и не передали России официального поздравления с Днем России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "они запутались".
Ранее посольство РФ в США подтвердило, что впервые за много лет не получило поздравления от американских властей с Днем России. В Госдепе США объяснили в свою очередь, что администрация Дональда Трампа изменила процедуру официальных поздравлений, и теперь, согласно новому подходу, официальные поздравления передаются через посольства США в соответствующих государствах.
"После того как мы услышали все эти публичные заявления, оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, поздравили ли все-таки Штаты Россию с праздником.
Она напомнила, что обычно американцы в неформальной манере размещали подобные приветствия и поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства. В принципе, как указала Захарова, это не соответствует общепринятой дипломатической практике, которая предполагает официальную передачу поздравлений с конкретным адресатом и подписью.
По ее словам, при этом поздравительные обращения другим странам продолжают вывешиваться на госдеповском портале. "С начала июня Вашингтон поздравил через интернет и Италию, и Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Португалию, Филиппины поздравил. То есть такое впечатление, что опять как-то коллеги запутались: то ли они запутались в том, какую практику исповедовать, то ли запутались в объяснениях. Очень сложно понять, что там происходит, ситуация забавная", — отметила Захарова.
"То ли они не понимают, чего у них на сайте висит, то ли пытаются оправдать незнание протокола. Разобраться очень сложно", — указала официальный представитель, также предположив, что "может быть, в этих условиях глобальной антироссийской паники просто в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России".
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
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