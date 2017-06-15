Путин рассказал о ситуации с американским эсминцем близ Крыма в 2014 году

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Ситуацию с подходом к Крыму весной 2014 года американского эсминца Donald Cook нельзя сравнивать с карибским кризисом, когда мир был на пороге ядерной катастрофы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Эсминец Donald Cook был направлен в Черное море в район Крымского полуострова сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Он имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с ядерными боеголовками. После подхода эсминца к Крыму Россия вывела береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и включила радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б". Donald Cook оказался в зоне поражения сверхзвуковыми ракетами "Яхонт". После этого корабль отошел от берега Крыма в сторону Босфора. Спустя месяц российский бомбардировщик Су-24 несколько раз пролетал в непосредственной близости от эсминца на небольшой высоте, что вызвало негативную реакцию в Пентагоне.

"Но я все-таки не сравнивал бы это с карибским кризисом. Потому что там мир стоял на пороге ядерной катастрофы. Но здесь, слава богу, мы до такого ситуацию не довели. Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны "Бастион". У нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны РФ. А что делает "Дональд Кук" возле нашей территории? Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию", — отметил Путин.

Российский президент сообщил, что "командир увидел, наверняка, облучения со стороны ракетного комплекса", "на приборах видно, что корабль облучен".

"Я не знаю этого человека, но он выдержанный, ответственный и достаточно мужественный офицер. Он принял правильное решение. Не стал обострять ситуацию, провоцировать, доводить ситуацию до абсурда и столкновения. Это совсем не значит, что он подвергся бы ракетной атаке, но они должны были видеть, что берег защищен", — добавил Путин.

По словам главы государства, Россию "подогнали к какой-то черте". "Тем более что, я же говорю, мы готовы были к позитивному диалогу, чтобы выйти политическим образом, достойным из этой ситуации. Нет, надо было обязательно поддержать неконституционный захват власти. Зачем? Я до сих пор не понимаю, зачем это было сделано", — подытожил Путин.

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