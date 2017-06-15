Памфилова рассказала, как ЦИК обеспечит прозрачность президентских выборов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, как ее ведомство планирует обеспечить прозрачность предстоящих в 2018 году выборов президента страны.

"Видеокамеры будут стоять на участках, которые охватывают 85-90% населения. Впервые мы ставим видеокамеры в территориальных избирательных комиссиях, такого никогда не было – это там, где будут вводиться протоколы в систему ГАС "Выборы", там будут присутствовать наблюдатели", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Дождь".

Она напомнила, что сейчас внедряется новая технология использования машиночитаемого кода (QR-кода) на протоколах об итогах голосования.

"Ночной подсчет голосов будет под камерами. И под камерами будет осуществляться работа территориальных комиссий, когда они будут собирать эти протоколы. Это будет абсолютно прозрачно, это будет транслироваться в интернет. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы были плазмы такие, когда СМИ могли бы следить", — добавила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что СМИ, которые аккредитуются на выборы, смогут следить за ходом голосования и подсчетом голосов так же, как наблюдатели.

Как сообщал ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев, Центризбирком рассчитывает, что в рамках организации видеонаблюдения на президентских выборах-2018 в столицах всех регионов будут созданы "видеотерминалы" — общественные центры наблюдения по примеру тех, которые действовали в Москве и Подмосковье на прошлогодних выборах.