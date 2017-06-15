МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Любая группа людей, объединенная политическими и мировоззренческими взглядами, какой бы малочисленной она ни была, должна иметь право выдвигать своего кандидата на выборах, уверена глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, государство должно обеспечить это право, чтобы не выталкивать людей в неправовое поле.

"Я считаю, что выдвигать своего кандидата должны все, пусть это 1%, пусть это 0,1%", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Дождь".

На вопрос, считает ли она, что доля выходящих на митинги сегодня лишь 2%, Памфилова ответила: "люди ходят на митинги по разным проблемам". "В регионах выходят дальнобойщики по одним проблемам, в связи с проблемами ЖКХ другие люди выходят, третьи выходят по политическим каким-то аспектам. Разные люди, разные позиции, разные мировоззрения: есть правые, левые, зеленые, красные — какие угодно. И сказать, что это 2% все вместе – это не так", — сказала она.

Она сказала, что политическое поле в России достаточно сложное.

"И я полагаю, что любая группа людей, объединенная теми или иными политическими и мировоззренческими взглядами, должна иметь право выдвигать своего кандидата. Это очень важно, я считаю, и государство должно обеспечить это право, чтобы не выталкивать людей в радикальное поле, неправовое поле", — сказала Памфилова.