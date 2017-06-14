Глава ЦИК исключила возможность регистрации Навального на выборах

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента из-за его судимости. Она считает, что это понимает и сам оппозиционер.

"Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, я его не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает – что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Дождь".