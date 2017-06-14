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Политика

В СФ заявили об активном вмешательстве Запада во внутреннюю политику России

11:1514.06.2017
(обновлено: 11:16 14.06.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад все активнее пытается вмешаться во внутреннюю политику России, действуя на уровне политических, экономических и медийных ресурсов, пытаясь через соцсети влиять на настроения россиян, говорится в рекомендациях, принятых в среду Советом Федерации в ходе прошедших в палате слушаний о необходимости предотвращения вмешательства в дела РФ.

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам главы международного комитета Совфеда РФ Константина Косачева, западные страны — США и их союзники по НАТО — также попытаются повлиять на ход президентской избирательной кампании в России. Ранее сенатор отметил, что попытки воздействия на внутриполитическую жизнь России "имеют системную основу в целом ряде государств и активизируются под каждый избирательный цикл".

Косачев уверен, что во время, которое остается до президентских выборов в России в марте будущего года, Россия будет "сталкиваться с очень активными и последовательными попытками США и их союзников по НАТО повлиять на ход этой избирательной кампании".

По мнению Совфеда, Запад все более активно вмешивается в дела других стран под предлогом "экспорта демократии" и продвижения демократических ценностей, провоцируя внутренние конфликты.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кроме того, по словам сенатора, на Западе создана и продолжает совершенствоваться законодательная, финансовая и информационно-пропагандистская инфраструктура, "направленная на осуществление попыток прямого давления на руководство РФ, внутриполитическую дестабилизацию, оказание поддержки оппозиции, противодействие внешней политике России, в том числе в информационном поле".

Российские СМИ подвергаются влиянию западных структур, воздействие на общественное сознание идет и через соцсети, отмечают в Совфеде.

"Ряд стран Запада индивидуально или через межгосударственные объединения (ЕС, НАТО) усиливает финансирование деятельности организаций, нацеленных на ведение пропаганды в России и в странах с русским и русскоязычным населением", — подчеркивают в Совфеде.

Ведется работа по созданию специальных подразделений в вооружённых силах, спецслужбах и других госорганах, увеличивается количество центров по производству контента антироссийского содержания, на законодательном уровне закрепляются стратегии по противодействию российской информационной политике и вмешательству во внутренние дела России.

Сотрудница информационного агентства. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Так, если в 2012 году иностранную финансовую помощь получили 458 российских некоммерческих организаций (НКО) с общей суммой финансирования более 4 миллиардов рублей, то в 2013 году число таких НКО достигло 2705, а объем финансирования – 37 миллиардов. В 2014 году уже 4108 НКО получали иностранное финансирование на сумму 70 миллиардов рублей. К 2015 году НКО социально-политической направленности получили только из США около 80 миллиардов рублей, говорится в документе.

Рекомендации ведомствам

В этой связи правительству РФ рекомендуется осуществлять анализ законодательства и правоприменительной практики по противодействию антироссийской деятельности, а также сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в наиболее уязвимых сферах (выборы, политические партии, НКО, бизнес, СМИ, социальные сети) на предмет достаточности и целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части усиления работы по противодействию иностранному вмешательству в дела России.

Слушания на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Также кабмину предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности введения института проверки принимаемых законодательных актов на обеспечение принципа невмешательства во внутренние дела России — "суверенная экспертиза".

МИД РФ во взаимодействии с профильными ведомствами и СМИ, занимающимися иновещанием, рекомендуется усилить последовательное отстаивание принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств на всех международных площадках, закреплять и развивать этот принцип в резолюциях международных организаций, прежде всего в интеграционных структурах с российским участием.

Предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия международно-правовых актов, кодифицирующих и закрепляющих принцип невмешательства с учетом актуальных тенденций международных отношений — "гибридные" войны, мягкая сила, "экстерриториальность" национального законодательства.

Константин Косачев и Сергей Рябков во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рекомендуется министерству юстиции РФ, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной службе безопасности РФ, Генеральной прокуратуре РФ рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части установления возможности реализации программ и осуществления финансирования НКО только через созданные в России структурные подразделения иностранной организации. Кроме того, ведомствам предлагается изучить вопрос о возможности расширения оснований, позволяющих признать организацию нежелательной, включив в перечень оснований причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам России.

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